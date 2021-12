Le maire de Mareau-aux-Prés révèle avoir reçu deux courriers de menaces contenant une balle de fusil

Après le caillassage du domicile familial du maire de Nogent-sur-Vernisson, près de Montargis, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les réactions se multiplient. L'ancien maire de Montargis, député du Loiret, Jean-Pierre Door, a contacté le ministre de l'Intérieur dès ce week-end pour l'informer de cet incident et lui demander de réagir.

David Lisnard, maire de Cannes et président de l'association des maires de France, apporte son soutien à Philippe Moreau sur Twitter et ajoute : "comme tant de Français, les maires subissent des faits de violence, d’autant plus inquiétants quand c’est en raison de leur engagement pour la chose publique".

Le premier vice-président de l'association des maires ruraux du Loiret, Bertrand Hauchecorne, maire de Mareau-aux-Prés, est l'invité de France Bleu Orléans ce jeudi. © Radio France - Francois Guéroult

Par ailleurs, un autre maire, Bertrand Hauchecorne, maire de Mareau-aux-Prés depuis 1995, premier vice-président de l'association des maires ruraux du Loiret, a décidé de témoigner pour la première fois sur deux incident qu'il a vécus en 2015. A l'époque, il n'avait pas souhaité médiatiser l'affaire, mais aujourd'hui, Bertrand Hauchecorne raconte avoir reçu deux courriers de menaces contenant une balle.

Une enquête de gendarmerie ouverte en 2015, mais pas d'interpellation

"C'était juste après les attentats de Charlie Hebdo [janvier 2015], j'ouvre ma boîte aux lettres un matin à 7h chez moi, et je trouve une enveloppe avec marqué "Allah Akbar !". J'ai porté plainte, la gendarmerie a pris les choses très au sérieux, la préfecture aussi. Une enquête a été ouverte, mais c'était très difficile. D'après les gendarmes, c'était des gens du coin, ça n'avait rien à voir avec les terroristes islamistes, mais c'est quelqu'un à qui ça a donné des idées. Et ça s'est reproduit en novembre 2015, un peu avant les attentats du Bataclan et des terrasses de Paris, mais cette fois-ci à la mairie", raconte Bertrand Hauchecorne.

C'est assez traumatisant"

"C'est assez traumatisant, parce qu'on ne sait pas qui est derrière, ce qui s'est passé. Et puis, quand c'est chez soi, on a la famille qui est en cause, mon épouse, les enfants, je dois dire que c'est assez traumatisant pour eux. Je ne me suis pas vraiment menacé, surtout qu'on a rapidement su que c'étaient des balles qui dataient de fort longtemps et que ce n'était pas un fusil en état de marche, mais savoir qu'il y a des gens qui en sont à ce point là est très déstabilisant", poursuit le maire de Mareau-aux-Prés qui dit regretter de n'avoir pas médiatisé l'affaire à l'époque ("on m'avait conseillé de ne pas en parler, je ne voulais pas être au centre de toute une affaire").

"Après tout, c'est bien que les gens sachent quand ce genre de choses se produisent", conclut Bertrand Hauchecorne qui explique ne pas savoir vraiment comment empêcher ce genre de comportements et de faits.