Le maire de Marseillan, Yves Michel, et cinq autres personnes ont été placés en garde à vue dans une enquête pour favoritisme et prise illégale d'intérêts. Il a été remis en liberté jeudi soir après avoir passé la nuit à la gendarmerie. Les investigations portent sur 12 marchés publics.

Le maire de Marseillan en garde à vue dans une enquête pour favoritisme et prise illégale d'intérêts

L'enquête porte sur 12 marchés publics attribués par la commune de Marseillan (Hérault) entre 2010 et 2015 à la même société. Une société dirigée par le mari d'une parente du maire, Yves Michel. Il est essentiellement question de "travaux de rénovation de bâtiments, pour un total de plus de 513.000 euros" indique Raphaël Balland, le procureur de la République de Béziers.

Une affaire de famille

En mars 2015, le parquet de Béziers a ouvert une instruction contre X pour favoritisme, prise illégale d'intérêts et recel de ces deux délits. C'est dans ce cadre-là que le maire de Marseillan et cinq autres personnes ont été placé en garde à vue mercredi 16 par les gendarmes de la section de recherche de Montpellier. Deux de ces personnes ont été remises en liberté le soir même et les quatre autres, dont Yves Michel, l’ont été le lendemain, dans la soirée du jeudi 17 juin.

Des mises examen ?

Deux des marchés suspects ont fait l'objet d'avenants pour un total de 44.132 euros versés en supplément par la commune à la société en question. Par ailleurs, entre 2012 et 2015, cette même société "aurait fait sous-traiter la pose d’échafaudages par une autre société dirigée par le maire lui-même, pour un montant total de plus de 15.500 euros."

Yves Michel a été réélu dès le premier tour maire de Marseillan.