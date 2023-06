Le maire de Maubec écrit à ses habitants pour partager une "blagounette" à 50.000 euros

À Maubec, le maire a écrit à tous les habitants pour les informer d'une "blagounette" à 50.000 euros. Le courrier est titré "Grande colère et cas de conscience" et le maire parle de "blagounette" dans ce courrier pour évoquer une affaire qu'il juge "écœurante".

Depuis plusieurs années, la propriétaire de la maison voisine de la cantine scolaire se plaint du bruit de la hotte aspirante. La distance entre la tourelle d’extraction de la hotte et la maison n'est pas aux normes. Il en couterait 9.000 euros à la mairie mais la voisine souhaite un autre type d'installation.

Le litige couterait finalement 50.000 euros à la commune. Ce qui exaspère le maire, c'est que la propriétaire de la maison voisine habite en région parisienne. Elle vient pour les vacances... donc quand la hotte de la cantine scolaire ne fonctionne pas.

Tourelle à moins de huit mètres, mais les voisins sont là quand la cantine est en vacances

Les volets sont fermés mais le maire de Maubec montre une cheminée noire par-dessus le portail de la maison. Frédéric Massip indique que "du toit de la cantine à la maison, cette fameuse tourelle est effectivement à moins de huit mètres des volets de la maison qu’on aperçoit sur notre droite". Le maire est conscient que la distance n’est pas aux normes : "9.000 euros, c’est pas le problème".

Le maire avait proposé de réaliser le chantier de déplacement de la tourelle d’extraction pour 9.000 euros pendant l’été mais la voisine a proposé un autre chantier : "passer dans la toiture de la cantine pour déborder au-dessus du toit puis repasser au-dessus du premier étage. Vous voyez l’importance de ces travaux : on a estimé ces travaux à 25 à 30.000 euros. Avec les frais de justice déjà engagé, ca fait un total approximatif de 50.0000 euros" souligne le maire.

"Dans une petite commune, on en fait des choses avec 50.000 euros ! Il va falloir faire une croix sur certains projets, notamment de la vidéo protection qu’on voulait mettre sur Maubec - Coustellet. On a de plus en plus en plus à faire à des gens qui usent du droit pour gagner de l’argent. J’ai calculé que ce chantier coûterait 26 euros par habitant de Maubec, c’est révoltant.".

Un courrier aux 2.000 habitants pour détailler "la blagounette"

Le maire de Maubec se dit "fatigué" de voir que l'intérêt d'une personne empiète sur l'intérêt collectif : "les gens sont présents dans cette maison en vacances scolaires notamment l’été. Mais l’été, les élèves sont vacances et la cuisine ne fonctionne pas !"

Frédéric Massip a donc décidé d’écrire aux 2.000 habitants de Maubec : "j’avais envie de leur dire : bin voila à qui on a parfois affaire ! Vous devrez tous payer pour être dans les normes !"

En terrasse à Maubec, Katia s’indigne "quoi ? Je trouve ça scandaleux ! Là, on veut juste dépouiller la mairie!". Guy ajoute que "de toute façon, ces voisins, c’est leur résidence secondaire. Ils ne sont jamais là. En plus, c’est une cantine, c’est collectif."

