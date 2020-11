Le maire de Mazamet signe l'arrêté pour rouvrir les commerces "qui ne sont pas responsables de l'épidémie"

Il l’avait promis, il l’a fait. Le maire de Mazamet a signé ce lundi un arrêté qui autorise la réouverture des petits commerces non-essentiels de sa commune. Et peu importe si la préfecture a d’ores et déjà dit que ces arrêtés étaient illégaux. Olivier Fabre estime qu’en tant que maire il a le droit de signer cet arrêté. Et que les tribunaux administratifs devront trancher. "Le petit commerce ne peut pas être tenu responsable de l'épidémie. En politique, il faut faire preuve de courage. Nous voulons être à notre façon des lanceurs d'alerte."

En réécrivant l’arrêté le maire de la ville tarnaise a surtout essayé de redéfinir la notion de "produit de première nécessité".

"On a un problème de santé, pas un problème de commerce"

Car pour Olivier Fabre , le premier ministre a proposé "la pire des solutions" dimanche soir en obligeant les grandes et moyennes surfaces à fermer une partie de leurs rayons. "C’est le nivellement par le bas. On a un problème de santé, un problème de système de santé, un problème d’organisation administrative pour lutter contre la maladie. On n’a pas un problème de commerce."

"On fait les choses dans la légalité". Pas question donc d’inciter les commerces à ouvrir et ensuite de payer les amendes, précise le maire de Mazamet, qui insiste : "Il y a une détresse immense du monde du commerce et un sentiment d'injustice violent. Et on ne reconstruira pas un pays sur un champs de ruine », conclut Olivier Fabre.