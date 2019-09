Montbrison : le maire Christophe Bazile insulté et victime de crachats

Christophe Bazile a été agressé et insulté ce dimanche dans un parc de sa ville par un groupe à qui il avait notifié sa fonction. Son agresseuse dort en prison et sera jugée mercredi.

Montbrison, France

Le maire de Montbrison a vécu ce que d'autres avant lui ont expérimenté ces derniers mois : une agression en bonne et due forme. Dans l'après-midi il constate qu'un groupe de 3 personnes posent des problèmes dans le jardin d'Allard. Après leur avoir indiqué qu'il est le maire de la ville, il leur demande de cesser de vociférer et d'importuner les passants. Requête sans effet puisque l'un des 3 personnes, une femme vient se coller à lui en l'insultant et en le repoussant. Elle finit par lui cracher au visage et sur les vêtements.

Christophe Bazile tente alors de téléphoner à la gendarmerie pour qu'une intervention ait lieu mais un autre membre du groupe l'en empêche physiquement. L'intervention de passants permet finalement de mettre fin à l'altercation après laquelle le maire de Montbrison est allé porter plainte contre l'agresseuse

Une femme de 34 ans récidiviste, condamnée en octobre 2018 à 4 mois de prison ferme pour des faits similaires, selon nos informations sur un gendarme. Elle ne s'était pas présenté à son procès et n'avait donc pas encore purger sa peine. Ce qu'elle fait donc depuis ce lundi, en attendant son procès en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne ce mercredi après-midi.