"Il y a de l'insécurité à Muret et des violences urbaines" dit un conseiller municipal d'opposition

Que se passe-t-il à Muret ? Les habitants des quartiers nord de la quatrième ville de Haute-Garonne (25 000 habitants) témoignent de scènes d'incivilités quotidiennes. Des gendarmes ont été agressés la nuit d'Halloween et il y a eu des échanges de coups de feu à trois reprises au mois d'août. Le maire socialiste André Mandement nous dit : "Il n'y a pas de problème d'insécurité à Muret (...) les chiffres donnés par la gendarmerie sont en nette amélioration, mais c'est comme la météo il y a la température réelle et la température ressentie". Mais Samuel Didomenico conseiller municipal d'opposition Renaissance n'a pas le même discours. Il était l'invité de France Bleu Occitanie ce jeudi 3 novembre à 8h.

"Le maire est dans le déni complet"

Pour lui "oui, il y a un problème d'insécurité à Muret, qui est un problème d'insécurité global en France et à Muret aussi. Le maire est dans le déni (quand il dit l'inverse ndlr)". Il regrette que le maire ne pense pas aux victimes" et dénonce le "trafic quotidien de drogue".

Il considère aussi qu'il faut parler "d'émeutes urbaines__. On a eu plusieurs heures d'affrontements entre un groupe et des gendarmes avec un tir de mortier, et c'est la première fois que ça arrive. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots simples et parler de violences urbaines. On a plus de 50 personnes contre une vingtaine de gendarmes pendant plusieurs heures, en sachant que ça commence par un guet apens puisque les gendarmes ont été appelés volontairement. "

"On met peu d'argent pour lutter contre l'insécurité"

Alors comment expliquer ces violences ? "Muret est une ville qui est rattrapée par la démographie puisque c'est maintenant une ville de 25 000 habitants, dans un centre urbain qui est le quatrième de France (celui de Toulouse)." Et il ajoute : " A Muret, 9 policiers sont prévus dans le budget 2022, comme dans le budget 2021. Il y avait 11 en 2020, 10 en 2017. On a un nombre de policiers municipaux qui est stable depuis cinq ans." Et quand on lui oppose que pour recruter des policiers, il faut de l'argent, Samuel Didomenico le reconnait , "mais de l'argent à Muret il y en a. Nous avons un budget municipal qui est bien géré. On ne peut pas enlever cela à Monsieur le maire. Mais il fait le choix de mettre peu sur la sécurité." Exemple ? "Les dépenses de fonctionnement de la ville de Muret c'est 21 millions d'euros par an, il y en a 2,6% qui sont consacrés à la sécurité. En 2022, on a voté pour les dépenses d'investissements un budget de 29 millions d'euros, dont 59.000 euros pour la sécurité, soit 0,2%. De l'argent il y en a, ce sont simplement des choix."

Réécoutez l'interview de Samuel Didomenico conseiller municipal d'opposition Renaissance, invité de France Bleu Occitanie le jeudi 3 novembre 2022 à 8h :

