Le maire de Nazelles-Négron en détention, poursuivi pour viols sur mineures

Le maire de Nazelles-Négron, Richard Chatellier, a été mis en examen et placé en détention provisoire par le parquet de Tours. Il est poursuivi pour viols sur mineures. L'élu nie les faits.

Le maire de Nazelles-Négron est en détention provisoire depuis le vendredi 8 avril. Il est mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur mineures précise le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, confirmant ainsi une information de nos confrères de La Nouvelle République.

Richard Chatellier, maire apparenté LREM depuis 2014, est soupçonné d'avoir abusé de jeunes filles âgées de 13 à 17 ans au moment des faits présumés, entre 2013 et 2021. Le parquet de Tours a retenu quatre des cinq plaintes déposées contre l'édile. Des faits commis, selon nos informations, au domicile du maire, sa femme étant assistante familiale de profession. C'est le signalement de l'une de ces jeunes filles, à la fin de l'année dernière, qui a entraîné le déclenchement de l'enquête par la gendarmerie de Tours.

L'élu nie les faits

Interpellé mercredi 6 avril, l'élu a été auditionné pendant les 48 heures de sa garde à vue. Il a nié en bloc les accusations portées contre lui. Il a été présenté devant un juge d'instruction vendredi 8 avril, puis mis en examen pour viols sur mineures, agressions sexuelles sur mineures de moins de 15 ans et de plus de 15 ans, corruption de mineures et violences volontaires sur personnes vulnérables. Il a été placé sous mandat de dépôt.

Le procureur de la République de Tours, Grégoire Dulin, rappelle que Richard Chatellier est présumé innocent.