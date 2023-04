Le maire de Nice veut des agents de sécurité dans le quartier des Moulins

Le maire de Nice Christian Estrosi veut taper fort aux Moulins ! Alors qu'Antony Borré, premier adjoint à la sécurité de la ville de Nice demande à l'armée d'intervenir, pour lutter contre le trafic de stupéfiants et la violence dans ce quartier niçois, le maire lui veut faire appel à des agents de sécurité.

Des agents de sécurité pour surveiller le quartier

Christian Estrosi souhaite donc, en lien avec les bailleurs volontaires, embaucher des agents de sécurité pour assurer la sécurité dans le quartier des Moulins ICes agents, au nombre de 24 d'ici à la fin de l'année, "pallieront le manque d'effectifs de la police nationale, feront des rondes aux Moulins, surveilleront les immeubles et les cages d'escaliers". Le maire proposera en Conseil Municipale; le 14 avril prochain; cette idée d'embaucher des agents de sécurité pour surveiller le quartier. Il souhaite aussi renforcer le réseau de vidéoprotection aux entrées et sorties du quartier, pour mieux identifier et suivre les dealers mais aussi les consommateurs et ainsi apporter des preuves à la Police.