Le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier "en appelle désormais à la conscience de chacun"

Dans un communiqué publié ce samedi après-midi, le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier condamne les violences urbaines de la veille au soir et appelle au calme. « J’ai confiance en la justice dans cette affaire. C’est pourquoi je condamne avec la plus grande fermeté les faits survenus la nuit dernière à travers la ville. Cette violence est inacceptable et doit cesser au plus vite. Elle pénalise avant tout les habitants de ces quartiers sensibles. La Ville reste mobilisée aux côté des forces de l’ordre et de l’Etat, pour protéger les Nîmois et les équipements publics qui servent à tous au quotidien. Il est de notre devoir de défendre ce respect de la République et des institutions" (communiqué)

Jean-Paul Fournier ajoute : "Parce que les casseurs ne peuvent agir en toute immunité, j’ai décidé de maintenir la Fête des quartiers jusqu’à 18h, ce samedi 1er juillet. J’en appelle désormais à la conscience de chacun : le calme doit revenir dans notre cité »

Si les bus et tramways vont de nouveau s’arrêter à 21h, le concert de Damien Saez, prévu ce soir dans les Arènes dans le cadre du Festival de Nîmes, est maintenu.