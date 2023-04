Le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier retire ses fonctions d’adjoint à Richard Flandin

Toujours plus loin. Cette fois, le Maire de Nîmes Jean-paul Fournier a carrément décidé, comme prévu ceci dit, de retirer à Richard Flandin ses délégations d’Adjoint aux Aménagements Urbains, à la Voirie, à l’Eclairage Public et au Plan Lumière. Les deux hommes se sont entretenus en fin de matinée, à la mairie. Selon le premier rapport d'un déontologue, Richard Flandin "s'expose à un conflit d'intérêts ". La raison : il n'a pas déclaré la SCI (société civile immobilière) qui le lie à un promoteur immobilier, en l'occurrence, Jean-Paul Bonicel. Richard Flandin et le promoteur Jean-Paul Bonicel ont acheté il y a quatre ans une maison en Espagne, mais comme par magie, deux ans plus tard, l'élu en est devenu seul propriétaire contre 630 euros, alors que le promoteur en possédait 90% des parts.

L'affaire n'est toujours pas devant la justice mais la procureure de la République a été saisie par la mairie.

Le communiqué de Jean-Paul Fournier

« J’ai reçu ce matin Richard Flandin, Adjoint délégué aux Aménagements Urbains, à la Voirie, à l’Eclairage Public et au Plan Lumière, Président du Conseil de Quartier Costières. A la suite d’un article de presse paru dans La Gazette de Nîmes, relatif à une opération immobilière le concernant et sa mise en retrait, j’ai souhaité le rencontrer, comme je m’y étais engagé.

Nous avons évoqué ensemble les conséquences de l'absence de déclaration de son association capitalistique avec un promoteur pour une opération immobilière, certes privée, mais entraînant de lourds soupçons de conflits d'intérêts. Les décisions prises en début de semaine et la commande d’un audit que j’ai faite au Directeur général des Services m’obligent à la plus grande exigence.

Je sais l’impact que de telles révélations peuvent avoir dans l’opinion publique nîmoise. Le monde politique doit faire preuve d’exemplarité. J’ai mûrement réfléchi ma décision car cette affaire médiatique est devenue éminemment politique. J’ai décidé, en conscience, de lui retirer ses délégations et de proposer, lors du prochain Conseil municipal, de mettre fin à sa fonction d’Adjoint.

C’est le cœur noué que j’ai dû prendre cette décision, alors que Richard Flandin a toujours été un élu fidèle, engagé et très appliqué dans son action politique. Il est parfois des moments où la raison doit prendre le pas sur l’affection que l’on peut avoir pour un ami. Celui-ci en est un très dur. »