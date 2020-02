À quelques semaines des élections municipales, le maire de Noisy-le-Sec passe devant le juge

Laurent Rivoire, le maire UDI de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), est jugé à partir de mercredi au tribunal de Bobigny pour "favoritisme", "prise illégale d'intérêts" et "trafic d'influence" dans une affaire de marchés publics.

Noisy-le-Sec, France

Laurent Rivoire, le maire (UDI) de Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) est jugé à partir de mercredi et jusqu'à vendredi au tribunal de Bobigny avec huit autres prévenus. L'élu comparaît pour "favoritisme", "prise illégale d'intérêts" et "trafic d'influence".

Plusieurs contrats entre 2011 et 2015

Il est soupçonné de ne pas avoir respecté, en tant que président de Noisy-le-Sec Habitat, l'office HLM de la commune, les règles d'appels d'offres pour une vingtaine de marchés publics octroyés entre 2011 et 2015. Parmi les marchés litigieux, il y aurait un contrat en communication de plusieurs milliers d'euros, décroché par un proche de la famille Rivoire, qui aurait ensuite été embauché comme directeur délégué de l'office HLM. Parmi les prévenus également, des dirigeants de sociétés de la cité du Londeau, qui auraient été engagés pour des travaux et des missions de nettoyage dans les immeubles.

"Rien à ne me reprocher"

C'est Jean-Paul Lefebvre, conseiller municipal d'opposition et candidat (sans étiquette) aux prochaines élections municipales dans la ville, qui avait signalé ses soupçons à la justice en 2015. Il sera partie civile au procès. Joint par France Bleu Paris, Jean-Paul Lefebvre espère assister à des débats qui "révéleront le système corrupteur et les méthodes de Monsieur Rivoire qui ont eu de graves effets". Laurent Rivoire, candidat à sa propre réélection, a déclaré à l'Agence France Presse : "Je n'ai rien à me reprocher. Les Noiséens connaissent ma probité".

L'audience doit démarrer à 10 heures ce mercredi. Mais le procès pourrait être renvoyé à une date ultérieure en raison de la grève des avocats qui a été prolongée jusqu'au 10 février.