Romain Bail a été jugé ce jeudi à Caen pour un faux mail, promettant des financements anglais pour son projet de centre franco britannique. Le maire de Ouistréham se dit victime d'une machination. Le procureur a requis un an de prison avec sursis et 5000 euros d'amende. Jugement le 12 avril 2018.

Caen, France

Le maire de Ouistréham a passé toute la journée de jeudi à la barre du tribunal correctionnel de Caen. Romain Bail a été jugé pour faux et usage de faux. Au coeur des débats, le faux mail qu'il a produit lors du conseil municipal le 4 septembre 2017. Courriel émanant soit disant du Normandy Mémorial Trust, une association britannique, et qui promettait des financements pour son projet de centre d'interprétation des relations franco britanniques. Romain Bail assure qu'il ne savait pas que le mail était un faux. La procureur, persuadée du contraire, a requis 12 mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende.

Le faux mail a été écrit sur l'ordinateur personnel du maire

Ce qui est sûr, c'est que le mail est un faux. Personne ne le conteste. Mais "c'est un document qui a son importance" explique la procureur Carole Etienne, car il promet un financement à hauteur de 20% du budget total du centre de relations et d'interprétation franco britannique. "Et quand le maire le produit en conseil municipal, il assoit la solidité de son projet, encourageant les autres collectivités à suivre". L'enquête a établi qu'il a été rédigé sur l'ordinateur personnel de Romain Bail, à une heure où il aurait pu se trouver chez lui. Faux rétorque son avocat, qui expose des expertises diligentées par lui, et qui prouveraient qu'on pouvait prendre le contrôle de son ordinateur à distance. Elément troublant, lors de la perquisition, Romain Bail dit d'abord que cet ordinateur, il l'a vendu lors d'un vide grenier. Or il est retrouvé dans sa chambre..! Autre élément à charge contre le maire, un collaborateur l'aurait informé quelques heures avant le conseil municipal de doutes concernant le mail. Elément contesté par la défense. "Si je l'avais su, je ne l'aurais pas balayé d'un revers de manche, et la discussion avec mon collaborateur aurait duré plus d'une minute !" Romain Bail répète à plusieurs reprises "son envie folle de faire aboutir ce projet". Une fougue qui l'a peut-être conduit, reconnait-il, à commettre des négligences et des imprudences.

L'affaire se déroule dans un climat municipal délétère

Beaucoup de monde au tribunal correctionnel de Caen pour assister au procès de Romain Bail. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

"J'avais dit publiquement que je liais mon mandat à ce projet... ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd !" assène Romain Bail. Sont clairement visés les rédacteurs d'un blog qui signent depuis son élection en 2014 des articles au vitriol sur le jeune élu. Pour la procureur, quelque soit l'ambiance délétère qui règne dans la commune, "l'infraction est caractérisée et l'élu, dépositaire de l'autorité publique, doit être condamné pour des faits hautement répréhensibles". Mais un incident vient bouleverser le cours de l'audience. Quelqu'un dans le public enregistre les débats avec son téléphone, ce qui est rigoureusement interdit. Le président du tribunal ordonne la saisie de l'appareil. Du pain bénit pour Romain Bail qui conclut : "J'ai autour de moi des gens qui sont prêts à tout pour me nuire, vous en avez la preuve". Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 12 avril 2018.