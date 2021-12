Le maire de Ouistreham Romain Bail, visé par un tag nazi sur la plage

Ce n'est pas la première fois qu'un élu est visé par des insultes en Normandie. A Ouistreham (Calvados), près de Caen, le maire de la commune, Romain Bail (Horizons), a découvert samedi 25 décembre un tag faisant écho au nazisme et le ciblant directement, inscrit sur les toilettes publiques de la plage de Ouistreham Riva Bella, en face de la mer.

Sur ces cabines, il était écrit en lettres rouges "Bail SS Out", faisant référence à la Schutzstaffel, le groupe de protection policière et armée d'Adolf Hitler, créé en 1925 et très actif durant la Seconde Guerre mondiale. "Comment ne pas être choqué ? Comment ne pas être plongé dans la stupeur ? Comment ne pas croire que la liberté d’expression à des limites ?", a écrit Romain Bail sur sa page Facebook, dimanche 26 décembre.

Des violences "qui se multiplient en France"

Le tag a été effacé depuis, à la demande du maire. "J'ai eu un réel sentiment de consternation en découvrant ce tag", explique le maire Romain Bail, "d'autant que cette mention de "SS" m'associant au régime nazi a été inscrite sur la plage de Ouistreham, une station qui a connu le débarquement pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui est associée à la lutte contre le nazisme", dénonce-t-il.

Le tag a été inscrit sur la façade des toilettes publiques de la plage de Ouistreham Riva Bella, samedi 25 décembre. - Capture d'écran Facebook (Romain Bail).

Des tags, des injures qui se multiplient depuis quelques mois en France : "Depuis plusieurs mois, une nouvelle vague de tags et insultes se fait jour dans notre ville, mêlant remise en cause des choix politiques de l’équipe municipale ou simple populisme sur fond de complotisme, avec simplisme", dénonce le maire sur Facebook.

Romain Bail a donc prévu de porter plainte à la gendarmerie dès lundi 27 décembre. "Il nous revient à nous, élus, d'agir pour que cette bêtise soit confrontée au débat démocratique, et que cela ne se renouvelle pas", a-t-il déclaré.