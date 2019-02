Le maire de Ouitreham de nouveau renvoyé en correctionnelle

Ouistreham, France

Romain Bail passera de nouveau par la case du tribunal correctionnel de Caen le 11 juin 2019. Le maire de Ouistreham y a déjà été condamné à un an de prison avec sursis dans l'affaire du faux mail, condamnation dont il a fait appel et qui sera rejugée le 21 octobre prochain. Il est cette fois poursuivi pour atteinte à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique.

Verbalisés pour stationnement gênant quand ils venaient aider des migrants

Une quinzaine de plaintes ont été déposées dans cette affaire. Les plaignants étaient venus apporter de la nourriture à des migrants et s'étaient garés dans la rue où habite Romain Bail. Et tous se sont fait verbaliser pour stationnement gênant. Montant de l'amende 135 euros. Or ces procès verbaux, signés de la main du maire de Ouistreham, n'auraient pas forcément été dressés par lui directement. Il viendra s'en expliquer le 11 juin prochain, juste après les festivités du 75ème anniversaire du débarquement.