À Palavas-les-Flots, un arrêté municipal contre les cartouches de gaz hilarant dans la rue

Le maire de Palavas-les-Flots (Hérault), Christian Jeanjean, s'alarme contre les cartouches de gaz hilarant. Ces cartouches remplies de protoxyde d'azote qui sert à monter la chantilly dans des siphons servent de drogue notamment chez les jeunes : ils inhalent le gaz pour "planer". Un phénomène d'auto-asphyxie dangereux car le protoxyde prend la place de l'oxygène dans les poumons.

Un arrêté pour interdire de jeter les cartouches de gaz sur la voie publique

La mesure se veut plus symbolique et préventive que répressive pour Christian Jeanjean. Le maire de Palavas-les-flots a publié un arrêté municipal qui interdit de jeter ce type de cartouche de gaz sur la voie publique. "Depuis quatre mois, on en retrouve partout : sur les trottoirs, dans les stades, sur le sable... Cet arrêté c'est un moyen d'alerter les parents et les jeunes sur la dangerosité de ces cartouches." Pourtant, le maire se refuse à en interdire la vente. "L'arrêté serait immédiatement retoqué", estime-t-il.

"Il faut comprendre qu'on ne peut pas interdire quelque chose qui sert à faire de la chantilly !" - Christian Jeanjean

Pourtant, certaines communes du Nord comme Wattrelos, La Madeleine ou Valenciennes ont pris des arrêtés municipaux pour interdire la vente de ces capsules de gaz aux mineurs.

"C'est à l'État de faire quelque chose"

C'est un phénomène qui nous dépasse pour Christian Jeanjean : "Cet arrêté est fait aussi et surtout pour que l'État prenne conscience de la dangerosité de ce qui se passe en ce moment avec ces gaz hilarants. C'est au préfet, aux députés, aux sénateurs de faire en sorte de réguler la vente de ces capsules."

Christian Jeanjean rejoint ainsi le point de vue du maire de Montpellier, Philippe Saurel, qui avait écrit mercredi une lettre à la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

