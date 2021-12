Et si Aimé-Giral devenait le stade des deux rugby ? Le maire relance l'idée d'un rapprochement pour faire des économies d'argent public. Le président de l'Usap (Top 14) se dit plutôt favorable. Mais le président des Dragons Catalans (Super League) fait une contre-proposition.

Le maire de Perpignan veut réunir l'Usap et les Dragons dans un seul stade

Perpignan, deux rugby, mais peut-être bientôt un seul stade ? Lors du dernier conseil municipal, le maire Louis Aliot a relancé l'idée de réunir l'Usap et les Dragons dans une seule et même enceinte. Et selon nos informations, c'est le stade Aimé-Giral qui serait privilégié, car sa capacité d'accueil est supérieure à celle de Gilbert-Brutus.

Depuis 20 ans, ce projet revient régulièrement dans les discutions. Mais cette fois, Louis Aliot semble vouloir accélérer les choses : "On est une des seules villes à avoir deux clubs de haut-niveau et à entretenir deux stades (...). Et donc, je souhaiterais que tout le monde y vienne de son plein gré, qu'on revienne à la raison pour que l'on réunisse les deux rugbys dans un même stade (...). Le dénouement est proche"."

Pourquoi ce rapprochement ?

Deux justifications sont avancées par le maire de Perpignan. La première, ce serait de faire des économies d'argent public. Plutôt que d'entretenir, agrandir ou rénover deux stades, autant concentrer toutes les dépenses sur un seul, à l'image de ce qui se fait à Toulouse : le XV et le XIII y jouent dans la même enceinte.

Deuxième raison invoquée : Louis Aliot rêve d'avoir un jour une grande équipe de football à Perpignan. Ce qui nécessite d'avoir sous la main un grand stade disponible...

Le président de l'Usap favorable, sur le principe

"Cette idée est intéressante à étudier. Il ne faut jamais oublier que l'on parle d'argent public", réagit François Rivière, le président de l'Usap, qui se dit même favorable à aller plus loin : "pourquoi pas mutualiser aussi nos centres d'entrainement et de formation, nos services médicaux et divers équipements ?"

François Rivière, président de l'Usap Copier

Pour autant, François Rivière ne se fait pas d'illusions : le dossier est complexe, "sensible", et va nécessiter de longues discussions. Le président de l'Usap préconise d'y aller progressivement : "je crois beaucoup à la règle des petits pas. Pour ne pas imaginer, dans un premier temps, que les Dragons viennent jouer au stade Aimé-Giral un ou deux fois dans l'année, pour leurs plus grosses jauges ?".

Le président des Dragons fait une contre-proposition

Du côté des Dracs, un départ forcé du stade Gilbert-Brutus serait vécu comme un traumatisme. De par son histoire, l'enceinte est devenu le temple incontesté du rugby à XIII en France. Le président Bernard Guasch se dit "surpris" que le sujet soit brusquement remis sur la table lors d'un conseil municipal, "sans avoir été consulté". A ses yeux, le stade Aimé-Giral ne permet pas actuellement d'accueillir deux équipes professionnelles, "car il est trop exigu" : "quid de notre brasserie ? Que fait-on de notre boutique ? Où met-on nos bureaux ?"

Bernard Guash, président des Dragons catalans Copier

Se voulant malgré tout constructif, Bernard Guasch dépose une autre proposition sur la table : "que la ville nous aide à finir les travaux du stade. Et ensuite, cédez-le nous ! Nous sommes prêt à le reprendre pour l'euro symbolique. Nous sommes prêts à le gérer et à l'entretenir par nous-même, sans demander d'argent public.".