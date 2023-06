Le maire de Pont-Hébert, Michel Richomme, agressé par un homme atteint de troubles psychiatriques

Dans l'après-midi, ce vendredi 9 juin, le maire de Pont-Hébert, Michel Richomme, intervient dans le centre de sa commune après des appels de commerçants, pour apaiser une situation. C'est alors qu'un homme s'en prend à lui. L'individu l'agresse verbalement et lui a donne un coup de poing dans le ventre. Après examen médical, le maire va bien. L'homme en question, atteint de troubles psychiatriques, a été placé en garde à vue par les gendarmes rapidement intervenus sur place.

Une situation qui se répète dans la commune

Ce n'est pas la première fois que cet individu perturbe le quotidien des habitants et des commerçants souligne Michel Richomme au micro de France Bleu Cotentin, le lendemain de l'agression. Le 27 avril dernier, le maire avait porté plainte contre lui suite "à des agressions sur des commerçants et des menaces de mort." "Les forces de l'ordre interviennent régulièrement et l'emmènent au Bon Sauveur de Saint-Lô ou de Cherbourg," explique l'élu, "et deux jours après, il est de nouveau dans la commune."

Le procureur et le préfet ont plusieurs fois été alertés et soutiennent le maire mais l'individu relève de la psychiatrie et non de mesures pénales pour ces faits précédents. "On fait quoi ?," interroge Michel Richomme, "on attend qu'il tue quelqu'un comme à Annecy ?" L'homme a été placé en garde à vue et l'enquête suit son cours selon le procureur de la République de Coutances, Michael Giraudet.

