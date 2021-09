Le maire de Poullaouen agressé par un automobiliste pour avoir voulu faire respecter une déviation

Il se remet doucement. Le maire de Poullaouen, dans le Finistère, a été agressé le 5 septembre dernier selon nos confrères du Télégramme. Didier Goubil a été poussé par un automobiliste qui refusait de suivre une déviation au lieu dit Kerdoncuff, sur la D764. "Je remettais les baliroutes qui indiquent la déviation. Depuis quelques temps, certains automobilistes la retiraient. Or, il ne s'agissait pas de travaux de bétonnage, mais bien de la consolidation du pont. Nous craignions que des poids-lourds passent par erreur", indique l'élu.

A ce moment-là, alors qu'il vient de remettre les plots, un automobiliste s'arrête pour les enlever. Didier Goubil s'approche. L'individu lui demande qui il est, l'élu lui répond qu'il est le maire, et qu'il doit faire respecter l'arrêté. La personne remonte dans sa voiture, c'est alors qu'un autre individu, dans une deuxième voiture qui suivait la première, s'approche de lui, "pique un sprint", et le heurte violemment. Le maire tombe par terre. Résultat : deux poignets luxés, une entorse à la cheville droite, et des blessures au coude et au genou notamment.

C'est choquant

Il a déposé plainte : les gendarmes de Carhaix ont ouvert une enquête. Didier Goubil lui se dit choqué. "Que je sois un maire, ou quelqu'un d'autre, c'est choquant. Sur le coup, on ne s'attend pas à ce genre de réactions." C'est la première fois qu'il est agressé en 20 ans de mandat.