Le maire de Pruillé-L'Eguillé a reçu des menaces de mort

Pruillé-l'Éguillé, France

" Tu vas prendre un coup de fusil dans la gueule ". Régis Vallienne est encore choqué par la violence des menaces proférées à son encontre. "J'ai reçu trois lettres de menaces de mort entre le mois de mai et le mois de juin 2018. Elle me demandaient de choisir mon cercueil. Le Préfet de la Sarthe a reçu une copie. Même chose pour Béatrice Pavy-Morançais qui est est ma binôme au conseil départemental de la Sarthe". C'était peu de temps après une décision du conseil municipal sur l'entretien des routes forestières. " J'ai défendu auprès de Stéphane Le Foll quand il était ministre de l'Agriculture et de la Forêt, le fait de préserver un certain nombre de routes forestières qui permettent à nos habitants de traverser la forêt de Bercé sans difficulté. En fermant ces routes, certains habitants auraient du faire un détour de 20km pour se rendre au travail. L'O.N.F (office national des forêts) et la communauté de communes ont participé financièrement à hauteur de 20% à cette préservation. Apparemment cela n'a pas plus à tout le monde".

Il passe la main après 37 ans passés à la tête de la mairie

Régis Vallienne a porté plainte auprès de la gendarmerie" mais c'est chercher une aiguille dans une botte de foin" selon lui. Un événement qui l'a conforté dans son choix de ne pas briguer un nouveau en 2020, alors qu'il est maire de Pruillé-L'Eguillé depuis 1983. "Ce n'est pas ce qui a motivé mon choix en premier. Mais çà fait réfléchir". Au delà de cet incident, Régis Vallienne regrette ce climat de violence qui gagne la société. '" L'autorité est contestée et le maire est souvent en première ligne". Le conseiller départemental (de la majorité) l'a écrit dans le questionnaire adressée par le Sénat au maires de France, suite à la mort du maire de Signes il y a 3 semaines. " On ne peu pas dire que l'Etat ne fait rien mais quand les auteurs ne sont pas attrapés et qu'on ne peut pas les poursuivre, on ne règle pas le problème".