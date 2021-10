Le maire de Roubaix comparaît pour escroquerie en bande organisée avec plusieurs de ses proches

Le procès du maire de Roubaix Guillaume Delbar pour escroquerie en bande organisée a débuté ce jeudi 7 octobre et se poursuit ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Lille. 13 autres prévenus comparaissent dans cette affaire dont son premier adjoint Max-André Picq, son épouse et sa mère.

Le procès pour escroquerie en bande organisée de Guillaume Delbar a débuté ce jeudi 7 octobre devant le tribunal correctionnel de Lille et se poursuit ce vendredi. Le maire de Roubaix, également poursuivi pour recel de bien obtenu à l'aide d'un abus de confiance, est mêlé à un système de fraudes à base de dons versés à un micro-parti. Les faits qui lui sont reprochés auraient eu lieu de janvier 2015 à décembre 2018. Il encourt 10 ans de prison.

Une affaire de famille

Guillaume Delbar comparaît avec 13 autres prévenus, des proches, voire des très proches qui gravitent autour de la mairie de Roubaix. Ils ont tous un lien soit avec le maire de Roubaix, soit avec son premier adjoint Max-André Pick. La mère, l'épouse, la cousine, la tante de Guillaume Delbar figurent parmi les prévenus, également l'épouse du premier adjoint, deux de leurs fils, un ami de leur fils et un ancien collègue et ami du premier adjoint. Une autre adjointe, Karima Zouggagh, est mise en cause, tout comme le mari d'une de ses amies. Enfin, un ami proche de Max-André Pick, Pascal Legrand.

Tous les prévenus ont participé au système mis sur pied par Max-André Pick et Pascal Legrand. Il leur a été demandé de verser une somme d'argent, à savoir un don fait à un micro-parti dédié à la politique locale. Ils déclarent ce don aux impôts pour bénéficier d'une déduction de 66% et ensuite on leur rétrocède environ 85% de leur don via une société écran. Ce même système est mis en place à deux reprises, avec les partis "Vivement demain" puis "Vivre autrement localement", qui ne conservaient que 15% des dons. Pascal Legrand a été président de "Vivement demain".

"Reprendre, c'est voler"

Le concept de "don rendu" interroge le président du tribunal : "Comment pouviez-vous penser que c'était légal ? Comme disent les enfants, 'donner, c'est donner, reprendre, c'est voler' !" Un trait d'esprit auquel peinent à répondre les prévenus.

Au fur et à mesure des auditions, il apparaît que tous les participants à ce système de défiscalisation n'ont pas été sensibilisés aux mêmes aspects. Aux fils du premier adjoint, on fait miroiter le système fiscal avantageux. À la cousine de Guillaume Delbar, très admirative du parcours politique de son cousin, on explique lors d'un dîner de famille qu'il peine à rembourser sa campagne alors, évidemment, elle veut aider.

"Et le secours populaire, il vous les a rendus, vos dons ?"

Ce sont finalement les personnes les plus éloignées des protagonistes qui les premiers ont eu des doutes et l'admettent devant la cour : cet ami de Karima Zouggagh, l'autre adjointe mise en cause, admet qu'il "trouve ça bizarre, un don qui vous revient".

Ou encore l'ancien collègue du premier adjoint qui reconnaît avoir été naïf. Le procureur lui demande alors : "Vous avez l'habitude de faire des dons à des associations ?" "Oui", répond le retraité, "au secours populaire." "Et le secours populaire", renchérit le procureur, "il vous les a rendus, vos dons ?" Silence côté prévenu et rires dans la salle.

Pick s'accuse, Delbar dénègue

D'emblée, Max-André Pick, premier adjoint à la mairie de Roubaix, prend tout sur lui. Il dit que c'est lui qui a commis une erreur en mettant sur pied ce système de défiscalisation. Son épouse, deux de leurs fils et un ami de leur fils assurent qu'ils ont fait confiance et qu'ils étaient persuadés que c'était légal.

Côté Delbar, la ligne de défense diffère : le maire de Roubaix assure qu'il n'a jamais entendu parler de ACE, cette société écran par laquelle transitaient les dons avant d'être rendus à leur donateur. Il n'en a jamais entendu parler mais il peine à expliquer pourquoi des sommes provenant d'ACE ont été relevées sur son compte. Il dit que c'est son épouse Caroline qui gère les finances, elle-même figure parmi les prévenus. Elle assure que l'argent reçu, ce sont des factures qu'elle a dû se faire rembourser quand elle était sa directrice de campagne, en 2014, pour les élections municipales.