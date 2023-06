Le maire de Roubaix, Guillaume Delbar, relaxé dans l'affaire AAIR

Le maire divers droite de Roubaix, Guillaume Delbar, a été relaxé jeudi par le tribunal correctionnel de Lille, dans l'affaire de l'association AAIR, une association de soutien scolaire accusée de prosélytisme religieux. L'élu était poursuivi pour "détournement de fonds publics par négligence". La préfecture du Nord lui reprochait de ne pas avoir mené de recherches suffisantes sur cette association, à laquelle la ville apportait des subventions. Le 14 avril dernier, lors de l'audience qui avait duré 13 heures, une peine de 8 mois de prison avait été requise, ainsi que 3 ans d'inéligibilité.

Le président de l'association "Ambitions et initiatives pour la réussite" (AAIR) Nordine Khabzaoui, le trésorier et une salariée ont également été relaxés. La préfecture les accusait d’avoir donné aux élèves inscrits des cours d’arabe et des cours coraniques, alors qu’une association qui touche des subventions de l’Etat doit être complètement laïque.

ⓘ Publicité