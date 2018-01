Saint-Bonnet-les-Oules, France

Guy Françon ne lâchera jamais le dossier de la prison. Il se bat depuis des mois pour que la nouvelle prison de la Loire ne soit pas construite sur sa commune comme le veut l'Etat. Ce vendredi soir, lors de la cérémonie des vœux de Saint-Bonnet-les-Oules, il s'est déguisé en prisonnier pour montrer que le combat ne s'arrêterait pas tant que l'Etat ne fera pas marche arrière.

Guy Françon a démarré son discours des vœux en costume cravate, tout ce qu'il y a de plus banal pour un élu s'adressant à ses administrés. Au bout de la huitième minute de son discours le maire est passé au dossier de la prison " quant au dossier que vous attendez tous je vous demande quelques instants de patience parce que je ne peux pas le faire sans une pointe d'humour".

Restons mobilisés ensemble, ensemble nous réussirons — Guy Françon

Le maire s'échappe alors de la scène et revient quelques secondes plus tard déguisé en prisonnier, combinaison rayée noire et blanche et boulet accroché à son poignet. Après avoir remercié le soutien de plusieurs élus dans le dossier notamment celui de la sénatrice de la Loire Cécile Cukierman , Guy Françon a rappelé à ses habitants que rien n'était encore perdu "sachez que rien n'est acté à ce jour, restons mobilisés ensemble, ensemble nous irons loin, ensemble nous réussirons".

La semaine dernière, sur l'antenne de France Bleu Saint-Etienne Loire le maire annonçait qu'une majeure partie du terrain choisi par l'Etat était situé en zone humide. Un argument donc pour éviter la construction de la prison à Saint-Bonnet-les-Oules.