Le maire de Saint-Brevin-les-Pins en colère contre l'Etat

Après l' incendie qui a touché une partie de sa maison le 22 mars dernier, le maire divers-droite de Saint-Brevin-les-Pins en Loire-Atlantique Yannick Morez a écrit au porte-parole du gouvernement Olivier Véran.

"Sans préjuger de l'enquête qui devra faire toute la lumière dessus, écrit Yannick Morez, cette attaque s'inscrit dans un climat tendu fait de menaces et d'intimidations, dans le cadre notamment d'un Cada décidé par l'Etat, à Saint-Brevin. Ce projet de centre d'accueil des demandeurs d'asile près d'une école de la commune suscite une vive opposition notamment de l'extrême-droite. Des manifestations tendues entre partisans et opposants au projet ont déjà eu lieu. "Ce contexte, nous l'avons dénoncé à de multiples occasions, demandant un soutien de l'Etat, des forces de l'ordre et de la justice. Nous ne l'avons pas eu. Au contraire. Nous avons été choqués par les propos et la minimisation des faits opérés par le Sous-préfet et le Commandant de gendarmerie, se retranchant derrière la liberté d'expression".

"Ce projet de Cada est pourtant un projet imposé par l'Etat, qui ne le défend pas, et laisse les maires en subir les retours"

Dans ce courrier, Yannick Morez, qui a porté plainte après cet incendie, évoque enfin des "conséquences qui auraient pu être dramatiques (...) Les menaces que nous subissons, avec mes collègues élus, des membres d'associations ou des parents d'élèves, doivent être prises au sérieux et sanctionnées" conclut-il.