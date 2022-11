Le maire de Saint-Côme-du-Mont accuse deux hommes de l'avoir agressé avec une cloueuse

De "très nombreuses investigations" se poursuivent après la découverte de Bernard Denis, le maire de Saint-Côme-du-Mont, blessé dans un champ mercredi 9 novembre, des clous plantés dans les mains et les pieds . Le parquet de Coutances a fait le point ce vendredi sur cette troublante affaire.

ⓘ Publicité

Bernard Denis a été retrouvé "blessé au visage, présentant deux clous plantés dans le dessus de chacune de ses mains et un clou planté dans chacun de ses talons", précise le procureur Michaël Giraudet. La victime a été entendue par les enquêteurs et a livré sa version des faits.

Une violente agression sur fond politique

Le maire de Saint-Côme-du-Mont aurait ainsi été agressé par deux hommes. Après l'avoir frappé au visage et mis au sol, face contre terre, ces individus lui auraient planté les clous dans les mains et les pieds à l'aide d'une cloueuse pneumatique.

Pourquoi une telle violence, récurrente depuis un an après trois précédents, fin 2021 et début 2022 (son garage avait été incendié et il avait reçu des menaces de mort ) ? Bernard Denis indique aux enquêteurs que ses agresseurs lui auraient à nouveau reproché son soutien à Emmanuel Macron lors de la Présidentielle. Un motif que l'on retrouvait déjà dans les courriers menaçants et les tags haineux peints sur le mur de sa maison en début d'année.

Bernard Denis assure finalement ne pas avoir inventé son agression en mai

Les investigations sur ces antécédents avaient été classés sans suite, faute d'élément à même de remonter jusqu'aux auteurs présumés. En revanche, les recherches sur de nouveaux faits survenus en mai dernier avaient permis de démontrer que Bernard Denis avait menti. Il avait reconnu avoir tiré lui-même sur son fourgon. Il devait d'ailleurs comparaître le 23 novembre prochain pour dénonciation de délit imaginaire. Mais lors de son audition, ce jeudi, le maire est revenu sur ses déclarations et maintenu ses accusations à propos des tirs.

S'agissant de la violente agression présumée dans le champ de Saint-Côme-du-Mont, le parquet de Coutances détaille que les enquêteurs auditionnent plusieurs témoins, s'intéressent à l'environnement de la victime et réalisent des analyses génétiques en plus d'exploitations téléphoniques.

Dans le village, des habitants côtoyant le maire nous confiaient ce jeudi 10 novembre que Bernard Denis "pensait que ces agressions étaient derrière lui". Horrifiés par la nature des blessures, ils faisaient part de leur compassion, certains suspectant une affaire de plus grande ampleur autour de l'édile.