Le maire de Saint-Côme-du-Mont victime d'un incendie volontaire et de graffitis sur son domicile

Un élu de la Manche victime d'une agression dans la nuit de lundi à mardi. Le domicile du maire de Saint-Côme-du-Mont, Bernard Denis, a été la cible d'un incendie volontaire et de graffitis à caractère haineux dénonçant son engagement politique. Dans un communiqué, le préfet de la Manche Frédéric Périssat a dénoncé des "agissements inacceptables" et a apporté son soutien à l'élu. "De tels comportements contraires aux valeurs de notre démocratie et de la République seront combattus avec la plus grande fermeté", précise le représentant de l'Etat dans la Manche.

