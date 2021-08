Le maire de Saint-Folquin agressé en pleine nuit à son domicile

Le maire de Saint-Folquin, petite commune située sur la côte du Pas-de-Calais, a été agressé très tôt ce mardi matin. Trois individus ont pénétré dans sa maison avant de l'agresser physiquement et de repartir avec sa voiture. Ils sont en fuite.

Yves Engrand, maire de Saint-Folquin dans le Pas-de-Calais depuis plus de trente ans, a été agressé à son domicile en pleine nuit ce mardi 10 août très tôt. Aux alentours de 5h du matin, trois individus sont entrés dans sa maison, sans laisser de trace d'effraction précise la gendarmerie. L'élu, âgé de 71 ans, a été agressé physiquement, une bagarre a éclaté avec les agresseurs. Sa femme a aussi été pris pour cible.

Rapidement et face à la défense du couple, les trois individus quittent l'habitation, s'emparant des clés du véhicule du couple. Les trois individus se sont enfuis avec la voiture, et son toujours recherchés actuellement. Le maire et son épouse ont été transféré à l'hôpital avant de ressortir dans la journée. Une enquête a été ouverte, confiée à la brigade de recherches de Saint-Omer.