Le maire de Saint-Jean-de-la-Blaquière est inquiet après plusieurs départs de feu en moins de 24 heures

Un nouveau départ de feu, ce samedi 26 février à Saint-Jean-de-la-Blaquière. Les pompiers sont intervenus sur la route de Lodève, environ 2.000 m2 sont partis en fumées. C'est la troisième fois depuis vendredi que des départs de feu sont signalés sur cette commune.

Pour le maire, ces incendies sont causées par une personne malveillante

Ce vendredi 25 février, le feu est parti à deux endroits différents et a brûlé trois hectares à un endroit et un hectare et demi sur le second lieu. La cellule de recherche des causes d'incendie s'est déplacée sur place. Ce samedi 26 février, le feu est parti dans un autre secteur de la commune, vers la route de Lodève, environ 2.000 m2 sont partis en fumées. Ces trois départs de feu en à peine 24 heures inquiète le maire de Saint-Jean-de-la-Blaquière. Pour Bernard Jahnich, il n'y a aucun doute, ces incendies sont causés par une personne malveillante : "C'est bizarre, le feu ne prend pas tout seul, en bordure de route. Je pense que c'est une personne qui s'amuse et elle le fait d'ailleurs par jour de vent. Les cellules d'investigation confirment ces propos, les pompiers également et j'en ai discuté avec les gendarmes, ils corroborent mes propos. On est vigilants. Ca me gêne parce que ce ne sont pas des gros feux mais c'est cette répétition de départs de feux qui pose problème."

On aimerait attraper cette personne qui met le feu parce que ça commence à bien faire. Maire de Saint-Jean-de-la-Blaquière

A chaque départ de feu, le maire de la commune alerte les gendarmes et les habitants eux-mêmes sont mobilisés : "On a passé des consignes dans le village parce que les gens promènent beaucoup dans la campagne et je peux vous dire qu'ils surveillent. Je peux vous dire que les gens sont mobilisés que ce soit les élus, les chasseurs, les promeneurs, les aînés du village aussi qui connaissent bien le secteur, ils sont alertés. On essaie d'aider les gendarmes, on va faire le maximum. Après on ne peut pas faire des patrouilles et mettre des caméras partout mais petit à petit les gendarmes font leur travail et nous arriverons à l'attraper." Le maire affirme d'ailleurs que des patrouilles de gendarmerie vont tourner plus régulièrement dans le secteur