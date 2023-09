Le maire de Saint-Jory mis en examen, "on se croirait dans une série Netflix" selon un opposant

Le choc à Saint-Jory où le maire est mis en examen. Thierry Fourcassier, l'élu, est visé par une enquête pour "corruption passive, trafic d'influence passif, et obtention de suffrages à l'aide de dons ou de promesse". Son adjoint à l'urbanisme est aussi "mis en examen pour corruption passive, et trafic d'influence passif."

Thierry Fourcassier, l'élu mis en cause, c'est ce maire qui s'était distingué en distribuant des chèques de 50 euros d'essence à ses administrés, en 2016. Comme le révèle 100% , il est aussi suspecté d'avoir mis en place des montages financiers obligeant des promoteurs immobiliers à payer des subventions de plusieurs milliers d'euros à des associations de la ville en échange de permis de construire.

Mais ce n'est pas tout, il y a d'autres accusations. Thierry Fourcassier aurait aussi touché lui-même des commissions des promoteurs et des avantages en nature selon un élu de Saint-Jory qui vient de démissionner du conseil municipal. Il s'agit d'un ancien major de gendarmerie à la retraite, Thierry Brugère, qui se tient à disposition de la justice.

"Je ne suis pas du tout surpris de cette mise en examen. Il y a plusieurs montages qui ont été faits. Il y a un apporteur d'affaire qui trouve les terrains, qui va voir le maire, qui s'arrange avec les promoteurs et dessus, le maire prend un pourcentage. Il y a un apporteur d'affaire qui trouve les terrains, qui va voir le maire, qui s'arrange avec les promoteurs et dessus, le maire prend un pourcentage. On se croirait dans une scène Netflix", l'ancien conseiller municipal.

Thierry Brugère, qui se tient donc à la disposition de la justice pour lui transmettre tous les éléments dont il dispose à l'encontre du maire de Saint-Jory. Face à ces accusations de corruption et trafic d'influence, huit élus d'opposition de la commune ont démissionné la semaine dernière. L'opposition espère de nouvelles élections d'ici la fin de l'année.