Le maire de Saint-Just-en-Chevalet jugé pour "dénonciation calomnieuse"

Quatre mois de prison avec sursis requis contre le maire de Saint-Just-en Chevalet. Pascal Poncet, 59 ans, comparaissait ce mardi devant le tribunal correctionnel de Roanne pour "dénonciation calomnieuse", soupçonné d'avoir déposé plainte après une agression imaginaire. Début décembre 2021, le maire LREM de la commune se rend chez les gendarmes et porte plainte. Il accuse deux habitants de la commune de l'avoir roué de coups. Les deux hommes sont alors placés en garde à vue. Sauf que la réalité serait apparemment bien différente.

L'élu est aussi poursuivi pour "conduite en état d'ivresse manifeste"

Lors de l'audience devant le tribunal, des témoins racontent que Pascal Poncet s'est en fait blessé tout seul, le soir du 4 décembre. Il sortait d'une soirée arrosée et serait tombé par terre plusieurs fois, dont une en essayant de mettre un coup de poing à un de ses administrés qui tentait de l'aider avec un ami. Ces derniers disent aussi avoir essayé, en vain, de dissuader le maire de prendre le volant pour rentrer chez lui, qui est aussi poursuivi pour "conduite en état d'ivresse manifeste".

"C'est vrai qu'il sortait d'une soirée arrosée, mais s'enfuir en voiture était la seule solution pour lui d'échapper à ses agresseurs", a expliqué son avocat Alain Jakubowicz, qui a notamment défendu Nordahl Lelandais, condamné pour le meurtre de la petite Maëlys. Selon lui, l'enquête a été bâclée et l'élu aurait été "agressé et blessé par des gens qui lui en veulent sur des histoires de permis de construire". Il a demandé la relaxe pour son client. Le jugement du tribunal correctionnel de Roanne a été mis en délibéré et sera rendu le 17 mai.