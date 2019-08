Le maire de Saint-Laurent-du-Var grimpe à une échelle pour sauver un habitant

Saint-Laurent-du-Var, France

"J'ai été appelé pour une tentative de suicide, je n'ai pas hésité," raconte Joseph Segura de retour à son bureau après avoir dissuadé un habitant de commettre l'irréparable. "Je m'implique dans tout ce qui concerne ma commune c'est un geste civique," défend le maire au micro de France Bleu Azur. Un geste civique, oui, mais courageux !

Mardi en fin de matinée, un homme menace de se défenestrer de son appartement situé au premier étage de la résidence "Victory" avenue du Général-de-Gaulle à Saint-Laurent-du-Var. Joseph Segura arrive en chemise blanche, il propose son aide à la police. L'homme qui menace d'en finir est un Laurentin d'une cinquantaine d'années. Il dit connaître le maire et accepte de lui parler. Après avoir entamé un dialogue depuis le trottoir, l'élu propose de grimper à la fenêtre. "Il hurlait, il était ivre mais je l'ai mis en confiance" assure Joseph Segura. La police monte à son tour et interpelle l'homme.

Tout a commencé avec une violente dispute au 1er étage de la résidence

Ce mardi en fin de matinée, des employés de la banque BNP Paribas en face de la résidence entendent des cris, des insultes. Ils appellent la police pour une dispute violente entre un homme et une femme. Les agents montent au premier étage mais l'homme, un quinquagénaire, refuse d'ouvrir. La porte blindée est bloquée. C'est alors qu'il se dirige vers sa fenêtre et menace de se suicider. Au passage, il insulte les policiers municipaux et nationaux sur place. La suite c'est l'intervention du maire.

L'homme qui menaçait de se suicider est placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour outrages et menaces sur fonctionnaires.