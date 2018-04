Indre-et-Loire, France

Michel Champigny est jugé ce jeudi après-midi par le tribunal correctionnel de Tours. Le maire divers droite de Sainte-Maure-de-Touraine doit répondre d'injure publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique. Le Mouvement pour l'Amitié entre les Peuples, le MRAP, a saisi la justice. La justice lui reproche d'avoir proféré une injure à caractère raciste pendant son discours lors d'un meeting de soutien à François Fillon, pendant la campagne présidentielle, le 4 avril 2017.

Cette affaire couvre notre commune de ridicule. L'opposition municipale de Sainte-Maure-de-Touraine

Michel Champigny s'était laissé aller à une blague raciste ce soir là, devant 200 personnes. Une blague est un grand mot : "savez-vous quel est le sport préféré des Arabes ? Les courses hippiques, parce qu'ils piquent tout..." Malaise dans la salle, malaise aussi chez les cadres des Républicains présents : Philippe Briand, Frédéric Augis, Jean-Gérard Paumier, qui ont vu arriver le dérapage. Pour autant, ce soir là, pas de remord, pas d'excuse, ni des cadres LR, ni de Michel Champigny lui-même. Si le journaliste de la Nouvelle République, présent à la réunion publique, n'avait pas relaté cet épisode, l'affaire en serait restée là.

Michel Champigny s'excuse et parle de blagounette

Cet épisode "couvre notre commune de ridicule", "donne une image catastrophique" dit l'opposition de Sainte-Maure dans un billet municipal, elle parle d'une blague "grotesque, même sous le couvert de l'humour". Michel Champigny dit s'excuser dans les colonnes de la Tribune de Tours. Il dit avoir pris cette blague, mais aurait pu en choisir une autre, "sur les belges" se défend-il. "C'était pour chauffer la salle et détendre l'atmosphère". Et de conclure, "je n'aurais jamais raconter une blagounette comme ça si j'avais su l'ampleur que ça allait prendre". Une "blagounette" comme dit Michel Champigny qui l'amène devant le tribunal de Tours. Une "blagounette" qui pourrait lui coûter chère. Il risque une peine de six mois de prison et de 22.500 € d’amende.