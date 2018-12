Le maire de St-Léonard-des-Bois inquiet après le vol des lamas, "j'espère qu'ils vont pas finir sur la table de Noël"

Saint-Léonard-des-Bois, France

Mais qui a bien pu voler ces deux bébés lamas au parc animalier de Saint-Léonard-des-Bois ? Le mystère reste pour le moment entier... L'affaire préoccupe les habitants et les élus de la commune.

Une plainte déposée

La semaine dernière, le maire de Saint-Léonard-des-Bois, Pascal Delpierre, s'était empressé de partager la nouvelle sur sa page Facebook. Le vol de ces deux animaux sauvages est loin d'être passé inaperçu. "Beaucoup d'habitants commentent chaque jour la publication et viennent aux nouvelles [...] mais pour le moment je n'en ai aucune idée" raconte l'édile. Depuis, le maire de la commune a déposé plainte auprès de la gendarmerie.

Incompréhension totale

Depuis l'ouverture du parc animalier de Saint-Léonard-des-Bois en 1971, aucun vol ne s'était produit. "C'est vraiment quelque chose de pas commun" pour le maire de la commune. Sur Facebook, certains internautes s'interrogent : et si c'était des gens qui travaillent dans un cirque qui étaient responsables du vol ? Le maire Pascal Delpierre ne croit pas à cette piste. "On les vend 300 euros, la valeur est très minime alors je ne vois pas un directeur de cirque prendre un tel risque et voler des lamas pour si peu". Habituellement, les responsables du parc animalier vendent les bébés lamas une fois qu'ils ont atteint l'âge d'un an.

J'espère surtout que ce n'est pas pour les consommer au moment des fêtes, c'est la seule crainte qu'on peut avoir - Pascal Delpierre

Tous espèrent désormais que les deux bébés lamas seront retrouvés le plus vite possible. "Je remercie en tout cas toutes les personnes qui ont partagé et relayé l'information. Il y a eu une vraie chaîne de solidarité" selon Pascal Delpierre.