Le maire de Tomblaine Hervé Féron ne veut pas qu'on oublie Thibaud, l'accompagnant mort à Wintzenheim

C'est la 11e victime de l'incendie du gîte de Wintzenheim , celle dont on a le moins parlé après le drame qui a coûté la vie à dix personnes en situation de handicap et leur accompagnateur. Cet accompagnateur, c'était Thibaud, un homme de 33 ans originaire de la commune de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle. Le maire Hervé Féron lui rend hommage sur son blog et ses réseaux sociaux.

Sans envie de polémiquer, Hervé Féron veut que l'on parle de Thibaud : "bien sûr, on a parlé de toutes ces victimes mais assez peu de lui et je crois que c'est important de lui apporter cette reconnaissance, aussi pour sa famille [...] Il avait fait son métier d'être accompagnant de personnes en situation de handicap". Les obsèques de Thibaud sont prévues lundi 21 août. Un registre de condoléances est ouvert en mairie à Tomblaine.

"Il y a eu une succession de maladresses"

Cette reconnaissance en tant que victime n'est pas que symbolique. Il s'agit aussi d'accompagner réellement la famille de ce professionnel, explique Hervé Féron : "la maman de Thibaud n'est pas en colère, mais je la sens amère. Il y a eu une succession de maladresses [...] La ministre de la solidarité est venue rencontrer les familles mais pas celle de Thibaud, la cellule psychologique a oublié la famille de Thibaud. Tout cela conjugué au fait qu'on ne parlait de Thibaud que comme un accompagnant, sans en dire plus.. Mon post est justifié par tout cela. On voulait en dire plus".

Hervé Féron décrit un jeune "plein de vie", qui aimait la musique, qui avait été moniteur au centre de loisirs de la commune également. C'était sa première mission avec "Oxygène vacances adaptées".

