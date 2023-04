Le maire de Toulon Hubert Falco condamné à trois ans de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité

Il aura fallu plus de cinq heures au tribunal pour rendre sa décision. Ce vendredi, Hubert Falco a été condamné à trois ans de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité applicables immédiatement. Il a dix jours pour faire appel. Pour la présidente du tribunal correctionnel de Marseille Céline Ballerini, le "devoir d'exemplarité a été totalement bafoué" par l'élu. Le tribunal de Marseille a suivi les réquisitions du procureur à l'issue de son procès de quatre jours au tribunal correctionnel de Marseille pour recel de détournement de fonds publics.

Il était accusé d'avoir mangé gratuitement à la cantine du Conseil départemental du Var entre 2015 et 2018 alors qu'il n'était plus président de la collectivité depuis 2002. Des frais de repas pour les soirs et week-ends et de pressing étaient aussi reprochés.

"On veut m'enlever mes droits civiques" dit Hubert Falco

Plus tôt dans la journée, son avocat s'est largement penché sur ce qu'il estime être une procédure bâclée dans cette affaire. "Est-ce que l'on a fait les choses comme il faut ? C'est une affaire qui ne mérite pas d'être jugée", remarque dans sa plaidoirie - longue de près de deux heures et demie - Me Thierry Fradet, remettant en doute la nature de plusieurs éléments du dossier. Il avait réclamé la relaxe et un supplément d'information.

Il s'est principalement attardé sur cette lettre de Faouzia Mehazem, secrétaire générale du syndicat Unsa, auprès des responsables du Conseil départemental du Var, remarquant la présence de plusieurs annotations - postérieures à sa rédaction - réalisées à la main et qui accablent nommément Hubert Falco.

"Elle méritait des vérifications" pointe-t-il, tout comme, le fait que son client n'a été entendu qu'à l'issue de l'enquête. "On veut m'enlever mes droits civiques : le droit de participer à la vie de ma ville. C’est la pire des condamnations madame", avait réagi l'édile de Toulon peu avant midi en s'adressant directement à la présidente du tribunal.

Pour rappel, Hubert Falco est maire de Toulon depuis 2001 et président de la métropole Toulon Provence-Méditerranée depuis 2002. Il a également été sénateur entre 2010 et 2017, président du Conseil départemental du Var de 1994 à 2002, plusieurs fois secrétaire d'État (aux personnes âgées ; à l'aménagement du territoire ; à La Défense et aux anciens combattants) et ministre.