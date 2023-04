Le maire de Toulon, Hubert Falco, sort du silence après sa condamnation

Dans un court message publié sur Facebook, Hubert Falco est sorti du silence ce mardi. Condamné dans une affaire de détournement de fonds publics il y a quatre jours, le maire de Toulon rappelle la confiance que lui accordent "des milliers de Toulonnais et de Varois" et précise qu'il fait appel de la décision du tribunal de Marseille pour "défendre son honneur."

Cinq ans d'inéligibilité avec effet immédiat

Vendredi dernier, Hubert Falco a été condamné à trois ans de prison avec sursis et cinq ans d'inéligibilité applicables immédiatement. Il était accusé d'avoir mangé gratuitement à la cantine du Conseil départemental du Var entre 2015 et 2018 alors qu'il n'était plus président depuis 2002. Il lui était aussi reproché d'avoir utilisé de l'argent public pour payer des repas les week-ends et des frais de pressing.

Pour rappel, Hubert Falco est maire de Toulon depuis 2001 et président de la métropole Toulon Provence-Méditerranée depuis 2002. Il a également été sénateur entre 2010 et 2017, président du Conseil départemental du Var de 1994 à 2002, plusieurs fois secrétaire d'État et ministre.