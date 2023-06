Le maire de Toulouse veut porter plainte après avoir été bousculé lors de la Fête de la musique

Le maire de Toulouse annonce vouloir porter plainte ce jeudi au lendemain de la bousculade survenue à la Fête de la musique. Mercredi dans la soirée Jean-Luc Moudenc, et d'autres élus qui l'accompagnaient, ont été pris pour cible par "l'ultra gauche" selon le maire .

Le maire de Toulouse veut porter plainte

En parallèle, un rassemblement pour soutenir le mouvement écologiste était organisé mercredi soir à Toulouse à Saint-Sernin, comme dans d'autres villes de France, après l'annonce de la dissolution des Soulèvements de la Terre, prononcée jeudi matin en Conseil des ministres.

Au lendemain de la bousculade le maire réagit : "il ne faut pas se laisser faire mais maintenant il faut qu'il y ait des suites. Il faut que la République, que nous représentons, se défende. Je vais déposer plainte tout comme mes collègues élus qui était à mes côtés."

Et d'ajouter : "un certain nombre de personnes ont été parfaitement identifiées puisqu'elles étaient très près de nous. Certaines personnes ont été interpelées de suite lorsque la police est intervenue. Maintenant il faut qu'il y ait des suites et des sanctions et je fais confiance à la justice pour qu'elle fasse ce qu'elle a à faire."

Revoir la législation

Nina Ochoa, l'une des élus qui accompagnaient Jean-Luc Moudenc mercredi soir, a été blessée à l'épaule pendant la bousculade. Selon le maire le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour protéger ses élus : "il y a une loi qui existait il y a une quarantaine d'années encore ; c'est la "loi anti-casseurs". Cette loi permettait d'interpeler tout un groupe lorsque se produisaient des violences comme nous en avons subi l'autre soir pendant la Fête de la musique."

"Aujourd'hui lorsque la police veut interpeler des gens il faut qu'elle identifie personnellement un comportement individuel. Le système actuel est inefficace puisque ce qui fait la force de ces gens c'est d'être en groupe. Il faut que, courageusement, les pouvoirs publics abordent cette question et rétablissement cette loi."