Le maire de Tours Christophe Bouchet demande une protection juridique de la ville suite à des injures et des menaces

Tours, France

Le maire de Tours, Christophe Bouchet, a demandé lors du conseil municipal du lundi 18 mars, a demandé la protection juridique de la ville suite à des menaces et injures proférées via les réseaux sociaux. Christophe Bouchet, qui a porté plainte, a fait l'objet d'injure et de provocation à commettre une infraction d'atteinte volontaire à la vie, suite à une communication sur la page Facebook servant à la communication institutionnelle du maire. C'était le 4 décembre 2018. Christophe Bouchet avait condamné les actes de casseurs en marge d'une manifestation de gilets jaunes.

L'autre fait remonte au 7 janvier 2019. Il s'agit d'un message publié sur la page Facebook de France Bleu Touraine. Un internaute avait commenté un article sur la démission de Barbara Darnet-Malaquin, commentaire pouvant être qualifié de diffamant à l'égard d'un citoyen chargé d'un mandat public. Cette demande de protection juridique n'a visiblement pas fait l'unanimité lors des débats du conseil municipal lundi soir.

