Le maire de Valence désavoué par la Défenseure des droits : "C'est son avis et je n'ai pas le même"

C'est un bras de fer que Nicolas Daragon dit vivre tranquillement. Le maire Les Républicains de Valence, première ville de la Drôme, a reçu ce lundi 14 février une lettre de la Défenseure des droits. Claire Hédon lui demande de "suspendre" la délibération votée le 14 décembre 2020 par le conseil municipal après des violences dans les quartiers dits sensibles et qui prévoit de supprimer des aides municipales aux familles de délinquants.

Une mesure trop générale dénoncée par la Défenseure des droits

Les services de la Défenseure des droits, que nous avons joints, précise que cette notification s'appuie sur "un certain nombre d'atteintes aux droits et notamment à l'intérêt supérieur de l'enfant". La mesure mise en place par la mairie de Valence est jugée trop floue et opaque en privant toute une famille et en particulier les frères et sœurs, de différentes aides.

La délibération met également en cause le droit constitutionnel, selon la Défenseure des droits, en empêchant toute voie de recours. Pour rappel, les aides concernées sont le chèque culture, le chèque sport, des aides au transport, des soutiens aux étudiants ou encore des aides facultatives du CCAS comme l'aide alimentaire.

Sur ce dernier point, la Défenseure des droits souligne que le conseil municipal n'a aucune compétence pour agir sur les décisions du CCAS, entité distincte de la mairie, et géré par un conseil d'administration.

Des recours rejetés par la justice administrative

Posé derrière son bureau, le maire de Valence persiste et signe : "Je ne suspendrai pas cette mesure. Elle reste active et efficace. Depuis que nous l'avons votée, une trentaine de familles ont été convoquées et nous n'accompagnerons plus financièrement les familles dans la provocation. Nous ne leur accorderons plus de logement social. Pour moi, le but est atteint parce que mon objectif est que les enfants bénéficient d'une éducation parentale". Le maire valentinois souligne enfin que la justice administrative a débouté ceux qui avaient attaqué cette mesure devant les tribunaux.

"Les recours ont été rejetés sur des questions de forme et non de fond, répond Mireille Clapot, la députée LREM de la Drôme, qui a saisi les services de Claire Hédon en mars 2021. Je suis heureuse de cette décision de la Défenseure des droits parce qu'elle lève toute ambiguïté. Le droit prime sur toute considération. Pénaliser et sanctionner les frères et sœurs, et les parents d'un délinquant est une idée illégale. Il faut faire face aux violences, les traiter et sanctionner les fautifs de ces violences mais pas avec des délibérations contraires au droit".

Des arrêtés qui ne passent pas le contrôle de légalité

Cette lettre reçue par le maire de Valence ce lundi n'est pas une surprise. Elle fait suite à un précédent courrier envoyé le 19 août avec une série de questions et qui est restée sans réponse. "Déjà, je voudrais rappeler que la Défenseure des droits a été bien remise en cause par ses premières décisions sur les contrôles d'identité qu'il faudrait cibler dans certains quartiers. Je n'ai pas répondu parce que ce n'est pas obligatoire de répondre. Je prends cet avis comme un avis et je n'ai pas le même avis", explique Nicolas Daragon.

La loi prévoit pourtant que le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, "peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires" et que "lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend public ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine".

La position du maire interroge l'opposition qui dénonce depuis quelques années des "mesures droitières". Fin novembre 2021, quatre arrêtés tranquillité n'ont pas passé le contrôle de légalité de la préfecture de la Drôme.

Dans le document que nous avons pu lire, ces arrêtés sont jugés trop généraux, flous et disproportionnés au regard des libertés individuelles. Ils prévoyaient entre autre dans les quartiers populaires de Fontbarlette et du Plan, d'interdire "de 8h00 à 03h00 [...] des regroupements de plus de deux personnes sur le domaine public" ou encore interdire des acrobaties en vélo, des jeux de balles ou ballons en dehors des installations dédiées. Après discussion avec les autorités, les arrêtés ont été modifiés.

La position du maire questionne Mireille Clapot : "Sur les aides par exemple, Eric Zemmour s'est gargarisé de les supprimer. Dans une période où les positions se radicalisent, on verra si le maire de Valence choisit le camp de l'affichage politique tendance Zemmour, ou s'il revient à la raison". Réponse cinglante du maire : "Le ministre de l'Intérieur, LREM comme elle, défend des mesures comparables. Peut-être qu'elle même fait partie d'un parti zemmourien (SIC) alors".