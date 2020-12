Le maire de Vaujours et deux ex-collaborateurs suspectés d'être mêlés à un trafic d'enfouissement des déchets

Le Maire de Vaujours, commune de 7.000 habitants de Seine-Saint-Denis, et deux de ses ex-collaborateurs se sont-ils enrichis, sur fond de trafic d'enfouissement de milliers de mètres cubes de déchets ? sont-ils impliqués dans une vaste affaire de terres polluées ? C'est ce qu'à cherché à savoir le parquet de Paris. Le maire est ressorti libre après 48 heures de garde à vue, mais l'ancien directeur des services administratifs (parti en septembre) et de l'ancien chef de la police municipale qui a démissionné récemment ont tous deux été mis en examen ce vendredi soir pour extorsion en bande organisée et tentative d'association de malfaiteurs, de trafic d'influence et d'atteinte à l'environnement.

Ils sont soupçonnés d'avoir participé à la mise en place d'un trafic d'enfouissement des déchets pollués, sur un terrain agricole de la commune.

Ce n'est pas la première fois que le maire, LR, Dominique Bailly, élu depuis 2008, est inquiété. il a déjà été condamné en 2017 par le Tribunal Administratif de Montreuil, avec obligation de tout remettre en état. Ce qu'il n'a pas fait, dit le parti d'opposition, Génération Vaujours, qui avait dénoncé les faits, à l'époque, à travers une pétition.

L'enquête, ouverte en 2018, en toute discrétion, par les magistrats de la juridiction interrégionale de Paris, cherche à savoir dans quelle mesure ils sont impliqués dans le trafic des terres polluées. Trafic mené par des membres du grand banditisme qui se font une spécialité du pseudo recyclage des déchets des chantiers du Grand Paris. Les grandes entreprises de BTP s'en débarrassent à un bon prix à des société d’escrocs qui les enfouissent dans différents endroits, et font le nécessaire, sur place, pour ne pas être inquiétés.