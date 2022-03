Le maire de Vendargues tente d'empêcher un spectacle de "Monster trucks" sur sa commune

Le maire de Vendargues a tenté ce samedi d'empêcher un spectacle sur sa commune. Un show de "Monster trucks" (des cascades de voitures impressionnantes avec souvent beaucoup de tôle froissée). Il s'était installé sur un terrain privé derrière le Lidl sur la ZA de la vallée du Salaison, sans autorisation des propriétaires, qui ont déposé un référé devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Le tribunal a ordonné l'expulsion des occupants le 10 mars, sans succès. Après avoir pris un arrêté municipal pour interdire la représentation, le maire Guy Lauret a donc décidé de se rendre lui-même sur place.

Une "opération d'information"

Escorté de deux policiers, le maire de Vendargues discute avec les forains. La tension monte quand il veut poser une chaîne pour barrer l'accès au site. Les occupants ne le laissent pas faire, et on ne passe pas loin d'en venir aux mains. Ne pouvant pas empêcher physiquement le spectacle d'avoir lieu, l'élu tente alors de dissuader les spectateurs d'y assister. "Je ne vais pas arrêter les gens, je joue mon rôle de maire qui est d'être dans la prévention et la protection, tout simplement", explique Guy Lauret.

Les spectateurs sont venus nombreux. Il faut dire qu'il est impossible de manquer les affiches faisant la promotion du spectacle, placardées dans toute la commune. Les spectateurs, pour la plupart, ne font pas demi-tour. "Vous prenez votre après-midi pour venir voir un spectacle pour lequel il y a de la pub depuis plus d'un mois, je pense qu'on aurait pu informer les gens avant", déclare Toufik, qui prend sa place pour le show.

Difficile de manquer les affiches faisant la promotion du spectacle © Radio France - Nicolas Joly

Pour Stéphane, le patron du Monster Show, la réaction du maire est excessive. "C'est un terrain privé. Certes, nous n'avons pas eu l'autorisation de la propriétaire, mais après nous nous sommes arrangés, et l'huissier de justice qui est venu nous a donné un délai jusqu'à lundi", affirme-t-il. "S'ils veulent empêcher le spectacle, ça va faire des débordements, on ne va pas se bagarrer avec les gendarmes et avec le maire, on ne veut pas en arriver jusque-là". Le spectacle a donc lieu, et il se tiendra encore ce dimanche, promettent les organisateurs. Pour le maire, le dossier est clos, tant que les occupants quittent le site lundi, comme prévu.