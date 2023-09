Le maire de Vichy Frédéric Aguilera menacé de mort

Le maire de la ville de Vichy a été menacé de mort par un sexagénaire qui venait d'apprendre l'abattage de quelques 120 arbres du Parc des sources de la ville, projet porté par l'élu. L'homme, âgé de 61 ans, est venu apporter la lettre anonyme en mains propres en mairie mardi 5 septembre. Dans celle-ci, il se présente comme "un chevalier vert" et menace de décapitation le maire de la ville.

Identifié grâce aux images de vidéosurveillance par la police, le sexagénaire a été interpellé jeudi après-midi. La police judiciaire et le commissariat de Vichy ont été saisis de l'affaire.

Selon le procureur de Cusset Éric Neveu, l'homme a reconnu les faits et a indiqué s'être "mis en colère après avoir lu un article de presse relatant l'opération d'abattage d'arbres dans le cadre de la réhabilitation du parc des sources."

Il se présente comme un "chevalier vert"

L'individu, inconnu de la justice, n'est impliqué dans aucune association environnementale militante. Il sera jugé le 28 novembre devant le tribunal de Cusset pour menace de mort à l'encontre d'un élu public.

Le maire de Vichy a porté plainte. "Aujourd'hui, on est dans une forme d'hystérisation de tous les débats, dénonce Frédéric Aguilera. Quand on souffle sur les braises en encourageant la désobéissance civile, à ne plus respecter les règles, c'est toute cette mouvance qui encourage cette violence."