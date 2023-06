Le maire de Villefontaine "révolté" après les violences urbaines de la nuit

Quels sont les dégâts dans votre commune à l'issue de la nuit, principalement au centre-ville ?

Des dégâts sur le poste de police qui ce matin n'est plus opérationnel. J'en profite pour remercier les forces de l'ordre et les autorités militaires qui nous mis vraiment beaucoup de personnels à disposition, et une pensée d'ailleurs ce matin pour le gendarme qui a été blessé, j'espère qu'il va bien, il a été victime d'un tir de mortier (...). Sinon les dégâts ce sont ceux qu’on peut rencontrer dans ces moments-là, c’est-à-dire des vitrines qui ont été prises pour cibles, un bureau de tabac qu'on a tenté de cambrioler. Et puis des bâtiments publics : la sécurité sociale, la médiathèque, l’espace de coworking... La mairie a été touchée légèrement parce qu’elle était protégée par des gendarmes, mais elle a été touchée quand même. Voilà, ddes dégâts qui sont quand même assez considérables.

On vous sent désappointé, en colère peut-être aussi ?

Bien entendu je suis en colère, je suis révolté parce que, si je peux comprendre sans accepter bien entendu qu'on prenne un poste de police après le drame qui s’est noué l’autre jour (à Nanterre, un jeune de 17 ans tué mardi par le tir d'un policier lors d'un contrôle, ndlr), il faut que la tension redescende ! Je ne vois pas le rapport ni le sens que peut avoir la destruction systématique d’un cœur de ville qu’on est en train de refaire, dans lequel on dépense des millions pour essayer d’améliorer la qualité de vie des gens. Ça me révulse totalement, je ne sais pas ce que l’on peut faire pour lutter... contre les incivilités c’est déjà compliqué, mais contre la bêtise on est quand même vraiment désarmé !