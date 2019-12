Le maire de Villeneuve-les-Maguelone dément bénéficier d'un emploi fictif

Palavas-les-Flots, France

C'est Christian Jeanjean, le maire de Palavas-les-Flots (Hérault), qui l'a lui-même révélé lors du dernier conseil municipal : la mairie et son domicile ont été perquisitionnés fin novembre dans le cadre d'une enquête préliminaire de la division économique et financière du SRPJ de Montpellier concernant un emploi fictif présumé au sein de la commune. Le fonctionnaire montré du doigt, Noel Ségura, est le maire de la commune voisine : Villeneuve les Maguelone.

"On veut me salir" lâche Noel Ségura (maire de Villeneuve) dont le domicile a aussi été perquisitionné fin novembre et les bulletins de salaires saisis. 900 euros mensuels, c'est ce qu'il touchait ces derniers mois comme chargé de mission. Le maire de Villeneuve-les-Maguelone travaille à la mairie de Palavas depuis 37 ans. Depuis son élection en 2008, on l'y voyait moins et c'est normal puisqu'il a enchaîné des périodes de travail à temps partiel et de mise en disponibilité totale. A partir de 2016, il n’a plus exercé de fonction de responsabilité.

Des crédits d'heures pour les élus

Il avait également droit, c'est la loi, à 35h par mois pour répondre à ses obligations d'élu d'une commune de 10 000 habitants. Depuis sa réélection en 2014, il bénéficiait d'heures supplémentaires comme vice-président de la Métropole de Montpellier (délégué au logement) mais ce crédit d'heures, pour lequel Noel Ségura précise qu'il n'était pas rémunéré, ne peut en aucun cas excéder 50 % de la durée annuelle légale du travail.

Les enquêteurs du SRPJ veulent savoir s'il effectuait réellement ce "mi-temps". Le maire de Palavas-les-Flots dit avoir fourni les preuves et explique "qu'on n'est pas obligé d'être derrière un bureau pour travailler. Noel Segura a réalisé de nombreux rapports et études, sur les déplacements doux, sur la politique sportive de la ville, sur les plages et il m'a toujours donné satisfaction dans son travail".

Le 1er janvier, Noel Ségura sera à la retraite, puis candidat en mars prochain à un troisième mandat à la tête de Villeneuve-les-Maguelone. Il se dit "serein et encore plus déterminé" à l'emporter.