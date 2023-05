Le maire des Matelles et le groupe Nicollin visés par une enquête pour corruption

Une enquête a été ouverte par le Procureur de la République de Montpellier après une plainte visant le groupe Nicollin et Alain Barbe, le maire des Matelles, commune de la Métropole de Montpellier, voisine de Saint Gély du Fesc. Une plainte déposée le 5 juillet 2021 par huit élus des Matelles, commune de la Métropole de Montpellier, qui accusent le maire et président de la communauté de la communes du Grand Pic Saint Loup d'avoir favorisé le groupe Nicollin pour l'obtention d'un marché public.

Une information révélée par nos confrères de Médiapart. Contactés par France Bleu Hérault, le maire se défend en évoquant une "naïveté", "une maladresse" et se dit victime d'un "coup de poignard politique de la part de mon ancienne adjointe", Dominique Seebold*.* Le groupe Nicollin ne souhaite pas commenter "une affaire qui date de 2021 pour laquelle nous n'avons pas été informés".

C'est en 2021 que la plainte est déposée mais l'affaire remonte à novembre 2019. Plusieurs élus, conseillers, adjoints et le maire lui-même se rende au Congrès des maires, porte de Versailles à Paris. Trois jours entièrement payés par le groupe Nicollin, les trajets en train, les nuits d'hôtel et les repas aux restaurants. Dominique Seebold, alors 2ème adjointe et signataire de la plainte, se souvient "quand j'ai compris que tout avait été payé par la société Nicollin SAS, j'ai été sidérée. J'ai fait ce que j'avais à faire au Congrès mais je n'ai pas participé aux agapes." Selon Médiapart, elle décline une invitation à dîner dans la Brasserie Lipp de Saint Germain des Prés.

La communauté de communes du Grand Pic Saint Loup est alors en plein appel d'offres pour le marché de la gestion et de l'exploitation du service public de l'assainissement du secteur Saint Gély du Fesc et Saint Mathieu de Tréviers. Le 3 décembre 2019, les élus communautaires votent à mains levés en faveur de Nicollin Eau. La Saur, jusque là détentrice de cette délégation de service public, fait alors un recours auprès du tribunal administratif de Montpellier expliquant que l'offre de Nicollin Eau aurait dû être rejetée puisqu'il elle est "14 % plus cher que celle de la Saur". Le tribunal donne raison à la Saur qui garde donc cette délégation jusqu'en 2024. Alain Barbe répond que la Saur a baissé ses prix en cours de procédure pour être mieux disant que le groupe Nicollin, "et ça, ça nous a interpellé sur la sincérité de la Saur qui n'a pas répondu à nos interrogations. Nos choix ont toujours été au bénéfice des usagers".

Pour le maire Alain Barbe, "toute cette histoire est un règlement de compte politique, mes opposants ne sont pas parvenus à me dégager par les urnes, ils font donc tout pour me déboulonner par d'autres moyens. Je ne suis pas loin d'aller déposer une plainte pour harcèlement. Le quotidien des élus aux Matelles est devenu insupportable, tout ceci au détriment des habitants et j'en suis extrêmement blessé pour mon village dans lequel je vis depuis 40 ans". Il vise Dominique Seebold, conseillère et adjointe qui fait partie de l'équipe majoritaire municipale au moment de sa réélection en 2020. Elle démissionnera un an après, avec d'autres adjoints, provoquant de nouvelles élections, "j'ai décidé de démissionner au printemps 2021, lorsque j'ai pris conscience d'un certain nombre de dysfonctionnements dans la gestion de la commune de la part de monsieur le maire. D'ailleurs, il y a eu plusieurs arrêts maladie à cette époque là. Il y avait trop de choses dans cette mairie qui ne nous convenaient pas, on ne pouvait plus continuer sous peine d'être complices". Dominique Seebold mènera alors sa propre liste lors du scrutin de novembre 2021, Alain Barbe sera réélu au second tour.

L'édile ne dément pas avoir fait le déplacement à Paris payé par le groupe Nicollin, "j'ai peut-être été naïf, je n'ai pas vu le mal. Franchement, je ne me suis pas posé de question. Attendez, on n'est pas allé à Marrakech pendant 15 jours ! On ne vend pas notre âme au diable. Et que je sache à l'époque, personne ne s'est plaint de ça. On n'a obligé personne à monter dans un train ! Ceux qui étaient là portent plainte désormais, c'est un peu fort !" Dominique Seebold reconnait avoir pris deux ans avant de porter plainte, "je suis restée loyale pensant qu'il était le meilleur atout pour la commune des Matelles. Nous étions en pleine campagne, je me suis demandée qu'est-ce que je fais ? je fais un scandale, je quitte l'équipe. je me suis tu et je le regrette. Il a fallu que ma conscience me tourmente pour me décider. Ce n'est pas parce que nous sommes dans un petit village rural qu'il doit y avoir d'entorses ou d'arrangements avec la loi."

