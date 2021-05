Le maire du Barcarès en garde à vue : "des commerçants victimes de chantage et harcèlement", selon leur avocat

Le maire du Barcarès (Pyrénées-Orientales) Alain Ferrand et son premier adjoint Frédéric Aloy étaient toujours en garde à vue ce mercredi soir. L'avocat Sylvain Donneve défend plusieurs commerçants de la commune. Il décrit des faits de "chantage" et de "harcèlement".

Plus de 24 heures de garde à vue. Ce mercredi soir, Alain Ferrand et Frédéric Aloy étaient toujours en garde à vue. Le maire du Barcarès et son premier adjoint en charge de l'urbanisme sont soupçonnés d'extorsion en bande organisée et de destruction de preuves. Les investigations portent sur des taxes ou des droits, qui auraient été imposés par le maire du Barcarès pendant six ans à des commerçants ou des gérants de campings. Ces taxes seraient illégales. Sylvain Donneve, l'avocat perpignanais qui défend plusieurs commerçants, évoque des pressions qui auraient été subies par ses clients.

"Au motif qu'ils font des profits pendant les saisons touristiques, on demande aux commerçants de contribuer aux finances de la commune, explique l'avocat. Il s'agit de plusieurs dizaines de milliers d'euros, quasiment 100.000 euros par an, par exemple, pour l'un des commerçants que je défends."

"Une sorte de racket, qui ne date pas d'hier"

(Didier Melmoux, représentant local de l'association Anticor)

Alors que l'enquête se poursuit et que le maire du Barcarès reste pour l'heure innocent, le représentant local d'Anticor réagit à cette garde à vue. Didier Melmoux raconte avoir reçu plusieurs témoignages de commerçants. "Par exemple, on leur demande de payer un supplément au titre des animations dans la commune, sinon leur terrasse est retirée. Ce sont des menaces commerciales. C'est une sorte de racket, c'est assez courant et ça ne date pas d'hier."

Au conseil municipal du Barcarès, l'opposition dénonce "l'omniprésence" du maire dans la gestion des commerces. "C'est le fait de décider qui s'installe, qui ne s'installe pas, observe Virginie Brodin, conseillère municipale d'opposition. C'est un peu 'toi tu peux travailler parce que tu es mon ami, toi on t'aime beaucoup moins donc ça va être beaucoup plus compliqué pour toi'. C'est dramatique mais on y est habitués."

L'hôtel de ville perquisitionné

Ce mardi, lors des interpellations, la mairie du Barcarès a été perquisitionnée. L'enquête a également mis en évidence la destruction de documents "en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité", selon le parquet de Marseille, en charge du dossier.

Alain Ferrand a déjà été condamné, plusieurs années auparavant, à trois ans d'inéligibilité pour abus de biens sociaux. Par la suite, le maire a également été condamné pour prise illégale d'intérêts et fraude fiscale.