Alain Ferrand et son premier adjoint font partie des cinq personnes placées en garde à vue ce mardi. Le maire du Barcarès (Pyrénées-Orientales) est soupçonné d'extorsion en bande organisée et de destruction de preuves.

Le maire du Barcarès et son premier adjoint en garde à vue pour extorsion en bande organisée

Alain Ferrand a déjà été condamné à trois ans d'inéligibilité pour abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêts et fraude fiscale.

L'enquête a commencé l'an dernier. Une information judiciaire pour des soupçons d'irrégularités au Barcarès. Le maire, Alain Ferrand, est soupçonné d'extorsion en bande organisée et de destruction de preuves. Le premier vice-président de l'agglomération perpignanaise, ainsi que son premier adjoint Frédéric Aloy et trois autres personnes ont été placés en garde à vue ce mardi.

Les investigations portent sur des taxes ou des droits, imposés par le maire du Barcarès pendant six ans à des commerçants ou des gérants de campings. Ces taxes seraient illégales.

Certaines preuves détruites

L'enquête a également mis en évidence la destruction de documents "en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité", selon le parquet de Marseille, en charge du dossier.

Les policiers de la brigade financière de la police judiciaire de Montpellier sont arrivés ce mardi au Barcarès. Ils ont procédé à des perquisitions à l'hôtel de ville, et interpellé cinq personnes, dont le maire et son premier adjoint. Ils sont soupçonnés "d'extorsion en bande organisée, concussion et destruction de preuves".

Alain Ferrand a déjà été condamné, plusieurs années auparavant, à trois ans d'inéligibilité pour abus de biens sociaux. Par la suite, le maire a également été condamné pour prise illégale d'intérêts et fraude fiscale.