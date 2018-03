Le maire du Kremlin-Bicêtre, en garde à vue pour corruption "va bien"

Par Valentin Dunate, France Bleu Paris

Jean-Marc Nicolle et sa directrice de cabinet ont passé la nuit en prison. Un juge est saisi depuis 5 mois, il enquête sur des faits de corruption active et passive, trafic d'influence, abus de confiance, blanchiment, faux et usage de faux, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux.