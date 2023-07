Le maire du Relecq-Kerhuon prend "très au sérieux" les menaces dont il a fait l'objet

Dans un post publié ce vendredi sur Facebook, le maire du Relecq-Kerhuon, dans le Finistère, témoigne de menaces dont il a fait l'objet cette semaine de la part d'un des habitants de sa commune. Cette personne se présente en mairie et demande à lui parler pour évoquer un problème de stationnement. Une personne "rencontrée à plusieurs reprises par des élus et des agents des services municipaux" à ce sujet, explique Laurent Péron, qui poursuit son récit : "déjà pris par ailleurs, il lui est indiqué que je ne peux pas la recevoir. Énervée, cette personne annonce devant plusieurs personnes en mairie qu’elle va aller à mon domicile et craquer une allumette, et qu’il y a de grandes chances que dans ce cas, elle me voit."

Pris au sérieux ?

Très vite, Laurent Péron porte plainte auprès de la gendarmerie du Relecq-Kerhuon, l'habitant de la commune est entendu mais la plainte est classée sans suite par le parquet de Brest. Ce que ne comprend pas l'élu. Contacté par France Bleu Breizh Izel, l'édile s'interroge. "Est-ce que ça a été pris au sérieux ? En tout cas, moi, c'est quelque chose que je prends tout à fait au sérieux". Laurent Péron ne veut pas laisser passer, "parce que je ne connais pas cette personne et je ne sais pas de quoi elle est capable. Je ne sais pas si elle est en capacité d'aller plus loin que ça reste pour ma part très inquiétant".

Depuis plusieurs mois, les élus locaux et les maires en particulier font régulièrement l'objet de menaces , voire d'attaques, comme à Saint-Brévin en mars dernier , ou plus récemment à L'Haÿ-les-Roses dans le Val-de-Marne. "Visiblement, on ne retient pas les leçons de ce qui s'est passé depuis plusieurs mois", estime Laurent Péron. Un phénomène pourtant "grandissant" et qui atteint parfois "un niveau de gravité extrême". Le maire, qui a reçu de nombreux soutiens suite à son post Facebook, estime qu'il "y a beaucoup d'autres moyens de s'exprimer. On peut déjà commencer par aller voter. Et si on n'est vraiment pas content, il y a la possibilité de s'engager pour sa ville et de se porter candidat et de se faire entendre".