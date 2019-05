Le maire du village de Lauris est ce mardi au ministère de la santé pour défendre le site hospitalier de Roquefraîche

Lauris, France

Cet établissement pour personnes âgées avec un Ehpad mais aussi son centre de pneumologie emploie 70 agents. Depuis un an le maire de Lauris se bat comme un beau diable pour préserver ce site. Après l’abandon de tout espoir de voir l’activité maintenue telle quelle sur place c’est désormais le souhait que l'établissement garde une vocation médicales ou de santé que vient défendre André Rousset au ministère de la santé. « Il y a en particulier à l’intérieur un service de balnéothérapie tout neuf, qui n’a jamais servi. Ça pourrait être un centre de remise en forme ou de réparation par exemple. Le lieu est magnifique et le contexte porte au repos dans un cadre exceptionnel en Luberon » explique le maire.

Un rendez-vous obtenu à la force des mollets

Le 23 Mars André Rousset, 68 ans, avait débuté une course à pied militante depuis Lauris en direction de Paris pour réclamer ce rendez-vous avec la ministre de la santé. Il s'était arrêté finalement à Montélimar après avoir obtenu enfin un entretien pour plaider la cause du site. La fermeture du centre de Roquefraiche devrait intervenir d'ici trois ans avec la mutation du personnel sur Cavaillon mais aussi le transfert de l'Ehpad et de ses pensionnaires dans un nouveau bâtiment également sur Cavaillon. Ce déménagement est-il vraiment nécessaire interroge le maire alors qu'une remise aux normes de l'existant à Lauris permettrait de conserver confort et cadre de vie dans un lieu idéal. Roquefraîche était à l’origine un sanatorium ouvert en 1942 dans un vaste bâtiment situé sur un domaine de près de 30 hectares au cœur d'une forêt de pins.