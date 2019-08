Le maire révoqué d'Hesdin dépose un recours et poste une photo de vacances depuis les Bahamas

Lille, France

C'est une photo qui risque de faire quelques remous. En pleine tempête politique, médiatique et judiciaire, le maire révoqué d'Hesdin a publié ce jeudi après-midi une photo de lui sur son compte Facebook avec une phrase qui fait clairement allusion à sa situation politique : "

"Touché mais pas coulé. A très vite" - S. Sieczkowski-Samier

On y voit le jeune homme en maillot de bain, gilet de sauvetage sur le dos, à côté d'un mini-catamaran. Son post le localise au Club Med de Columbus, aux Bahamas, dans la mer des Caraïbes.

Son avocat dénonce une décision scandaleuse

Contacté par France Bleu Nord, Hervé Kyrch, l'avocat de celui qui n'est plus maire de cette petite ville du Pas-de-Calais depuis ce jeudi, 0h, annonce qu'un recours va être déposé devant le Conseil d'Etat : "c'est une décision scandaleuse, intolérable et insupportable. Comment se fait-il, qu'en plein été, un conseil des ministres prenne son temps et son énergie pour statuer cette question local alors qu'il y a des problématiques sociétales plus importantes ?"

L'avocat affirme que Stéphane Sieczkowski-Samier bénéficie de beaucoup de soutien localement et qu'il répondra aux accusations de détournement de fonds publics, le 12 septembre prochain, devant le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer. L'élu, en vacances aux Bahamas, est-il en fuite ? La question a été posée à l'avocat juste avant que l'élu au coeur de la polémique ne poste une photo de lui depuis les Bahamas ?